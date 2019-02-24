Рейтинг городских бюджетов: Одесса оказалась в группе лидеров

В Одессе рассказали о результатах оценки прозрачности городского бюджета

Фото: пресс-центр НБУ

Рейтинг городских бюджетов: Одесса оказалась в группе лидеров Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg 2019-02-24T19:48:00+02:00 Финансы В Одессе рассказали о результатах оценки прозрачности городского бюджета

Одесса заняла шестое место в рейтинге прозрачности городских бюджетов. По мнению аналитиков Одесской областной организации "Комитета избирателей Украины", в городе неплохая ситуация с открытостью данных, но не хватает вовлеченности граждан в финансовые процессы.

Аналитики сравнивали бюджеты 37 городов Украины по 139 критериям. Все критерии оценки условно можно сгруппировать по трем характеристикам — открытости, прозрачности и инновационности.

Так, к первой группе относится публикация местными властями документов, касающихся казны, — текста бюджета, отчетов о выполнении и внесении всевозможных изменений. Прозрачность оценивали по вовлечению общественности в денежные вопросы: проходили ли консультации с объединениями граждан, был ли публичный отчет главы самоуправления о выполнении бюджета, есть ли в городе бюджет участия (в Одессе его называют "общественным бюджетом").

А вот в копилку "инновационности" попадали баллы за дополнительные нововведения вроде отдельного раздела "Бюджет" на городском сайте или визуализации информации о капитальных тратах.

"Когда люди видят, что средства бюджета — а это прежде всего их налоги — расходуются прозрачно, эффективно, когда чувствуют, что орган местного самоуправления заинтересован в их участии в бюджетном процессе, когда с гражданами ведут полноценный диалог, тогда граждане больше доверяют органам местного самоуправления и готовы активнее участвовать в различных инициативах, в том числе в решении проблем общины", — рассказал глава Одесской областной организации "Комитет избирателей Украины" Анатолий Бойко, подчеркнув, что рейтинг составляется не ради оценок, а для того, чтобы выявить проблемы местных советов.

В результате Одесса набрала высокий балл (69%) по открытости информации, а вот над прозрачностью (43%) и инновационностью (27%) еще предстоит поработать.

"Оценка ярко демонстрирует, что городскому совету нужно, в первую очередь, обратить внимание на внедрение действенных механизмов по активному привлечению граждан и других заинтересованных лиц к бюджетному процессу с разработкой соответствующих нормативно-правовых актов", — подытожили результаты в пресс-службе мэрии.

К слову, лидером рейтинга оказался бюджет города Дрогобыч (Львовская область).

"На нашем сайте есть специальный раздел, где находятся бюджетный регламент, ежемесячная информация о выполнении, паспорта бюджетных программ, прогнозы выполнения бюджета и прочее", — рассказал советник мэра Дрогобыча по гуманитарным вопросам Олег Дукас.

Также он добавил, что на сайте "есть бюджетная карта, где можно посмотреть все объекты, на которые идет финансирование, зайдя на каждый объект, можно увидеть информацию о подрядчиках, которые выполняют те или иные работы".

Нововведения по рейтингам

Эксперты проводят оценку местных бюджетов с 2015 года. Правда, общие критерии для оценки прозрачности выработали уже в 2016-м. Тогда Одесса заняла пятое место сред 17 городов, уступив Черновцам, Вознесенску (Николаевская область), Сумам и Киеву. В 2017-м проект охватывал уже 27 городов: Сумы и Черновцы все так же были в лидерах, а Одесса делила третье место с Вознесенском. В городском департаменте финансов признались, что ориентируются в нововведениях на рейтинги и оценки, причем как украинские, так и международные.

"Мы, на уровне департамента финансов, изучили методологию, изучили ваши оценки и показатели, с чем-то согласны, с чем-то нет, но в целом хочется отметить, что очень доступна система оценки, доступны рекомендации", — заявила глава департамента Светлана Бедрега.

По ее словам, именно этот проект подтолкнул Одессу к проведению общественных слушаний по бюджету, которые в прошлом году состоялись впервые.

Напомним, ранее Минфин Украины утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

При этом Министерство финансов сообщало, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году уменьшился по отношению к валовому ВВП почти до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%). В Министерстве экономического развития и торговли публикуют еще более оптимистичные расчеты – 60,9%. В Минфине ранее неоднократно заявляли, что безопасным считается соотношение госдолга к ВВП на уровне 60%.

В правительстве и Национальном банке Украины (НБУ) считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ):

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.