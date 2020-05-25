Режим ожидания: эксперт рассказал, что повлияет на курс доллара в Украине

Доллар после небольшого падения в официальных курсах НБУ 25 мая на межбанковском валютном рынке Украины снизился в цене до 26,76 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок остается осторожным, в ожидании появления либо крупных покупателей, либо крупных продавцов. Уже во вторник ожидается размещение Минфином ОВГЗ, а в среду погашение крупного объема долга, что может существенно повлиять на рынок", – объяснил специалист.

По его словам, сейчас игроки рынка обращают внимание на поступающую макроэкономическую статистику, а также последние новости, чтобы оценить перспективы движения.

"Банкиры будут следить за ситуацией на местах, чтобы оценить как ослабление карантина повлияет на общий спрос и предложение. Вероятно, в ближайшее время гривня расширит диапазон колебаний – 26,7-27 грн/долл.", – прогнозирует аналитик.

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Ранее аналитики также объяснили сайту "Сегодня",какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, покупая впрок валюту, не стоит соблазняться низким курсом – высока вероятность нарваться на жуликов. О самых распространенных аферах при продаже долларов и евро узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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