Риск отставки Кабмина повлиял на курс доллара в Украине – эксперт

Напряженная ситуация с правительством и слухи о возможных ротациях в Кабмине создают риски для стабильности курса гривни. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Обычно, когда тревожные ожидания, наши инвесторы, наши банки и наши граждане убегают в иностранную валюту. Покупают много валюты, потому что боятся. Знают: если у нас кризис, значит, будет девальвация. Не всегда так происходит, но ожидания именно такие. Поэтому мы уже сегодня видим, что доллар и на межбанке, и в обменниках вырос. Хотя реальных причин пока нет, но негативные ожидания уже влияют", – объяснил Козак.

Подробнее о том, чего ждать от доллара, читайте на сайте "Сегодня": "Курс доллара в марте: над гривней кружат "черные лебеди".

Напомним, Верховная Рада Украины в среду, 4 марта, планирует провести внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят четыре проекта закона, а также два вопроса: о Кабмине и деятельности правоохранительных органов. На заседании будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

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