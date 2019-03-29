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В Украине ослабли риски для финансовой стабильности: появились подробности

Сегодня, 18:06

Риски обсудили участники Совета по финансовой стабильности

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине ослабли риски для финансовой стабильности: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg Финансы Риски обсудили участники Совета по финансовой стабильности

С конца 2018 года снизились отдельные риски для стабильности финансовой системы Украины.

Это констатировали участники первого в 2019 году заседания Совета по финансовой стабильности, в числе которых были министр финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, информирует пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что риски уменьшились даже после вступления в силу закона о валюте и валютных операциях в начале февраля.

"Поступления экспортной выручки и увеличения портфельных инвестиций нерезидентов в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.) способствуют умеренному укреплению гривны. Банковская система также демонстрирует стабильную и прибыльную деятельность", – отмечает пресс-служба НБУ.

Участники заседания отметили, что рост экономики Украины в 2019 году замедлится из-за ослабления внешнего спроса и необходимости придерживаться жесткой монетарной и фискальной политики, благодаря чему продлится снижение инфляции.

По их словам, среди ключевых рисков – более стремительное замедление мирового экономического роста и темпов роста стран – торговых партнеров Украины, а также возможная неблагоприятная динамика на товарных рынках.

Они также заявили о важности сохранить динамику сотрудничества с международными финансовыми организациями, своевременного выполнения взятых Украиной обязательств и получения запланированных траншей финпомощи.

Напомним, в 2019 году в Украине пройдут двойные выборы. К первым уже подошли вплотную – 31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. Традиционно волеизъявления влияют на экономику в любой стране. "Сегодня" расспросили у экспертов, как реагирует на предвыборную атмосферу финансовый сектор Украины и чего ожидают от валютного рынка после голосования.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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Тег инфляция, НБУ, курс гривни, Смолий, Маркарова

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