В Украине ослабли риски для финансовой стабильности: появились подробности
Риски обсудили участники Совета по финансовой стабильности
С конца 2018 года снизились отдельные риски для стабильности финансовой системы Украины.
Это констатировали участники первого в 2019 году заседания Совета по финансовой стабильности, в числе которых были министр финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, информирует пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что риски уменьшились даже после вступления в силу закона о валюте и валютных операциях в начале февраля.
"Поступления экспортной выручки и увеличения портфельных инвестиций нерезидентов в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.) способствуют умеренному укреплению гривны. Банковская система также демонстрирует стабильную и прибыльную деятельность", – отмечает пресс-служба НБУ.
Участники заседания отметили, что рост экономики Украины в 2019 году замедлится из-за ослабления внешнего спроса и необходимости придерживаться жесткой монетарной и фискальной политики, благодаря чему продлится снижение инфляции.
По их словам, среди ключевых рисков – более стремительное замедление мирового экономического роста и темпов роста стран – торговых партнеров Украины, а также возможная неблагоприятная динамика на товарных рынках.
Они также заявили о важности сохранить динамику сотрудничества с международными финансовыми организациями, своевременного выполнения взятых Украиной обязательств и получения запланированных траншей финпомощи.
Напомним, в 2019 году в Украине пройдут двойные выборы. К первым уже подошли вплотную – 31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. Традиционно волеизъявления влияют на экономику в любой стране. "Сегодня" расспросили у экспертов, как реагирует на предвыборную атмосферу финансовый сектор Украины и чего ожидают от валютного рынка после голосования.
Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
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