Риски для работы банков в Украине упали до рекордного уровня – НБУ
Финансовый сектор оказался в благоприятной ситуации, но осталась одна проблема
Финансовый сектор в Украине находится в очень благоприятных условиях, а системные риски упали до исторического рекорда. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).
"Системные риски в финансовом секторе находятся на исторически минимальном уровне. Условия благоприятны для работы банков, база фондирования уверенно растет, кредитование физических лиц стремительно развивается, банковский сектор остается прибыльным, хорошо капитализированным и высоколиквидным", – отмечается в документе.
По данным НБУ, сегодняшний день банковский сектор Украины получает рекордные прибыли. И Нацбанк считает, что банки должны использовать эти доходы для формирования запасов капитала.
"В ближайшие годы требования к капиталу существенно повышаться... То есть банки будут обязаны держать больше капитала для покрытия возможных убытков. Важно, чтобы те государственные банки, которые сегодня выполняют
нормативы лишь с небольшим запасом, не распределяли прибыли на выплату дивидендов, а удерживали их для выполнения новых требований к капиталу", - добавили в НБУ.
При этом Нацбанк отмечает, что ключевым из оставшихся системных рисков для финансового сектора является "неблагоприятное для государства развитие событий вокруг ПриватБанка".
"В течение апреля-мая был принят ряд судебных решений, ставящих под сомнение законность и целесообразность национализации ПриватБанка в декабре 2016 года. Эти решения пока обжалуются апелляциями. НБУ совместно
с Министерством финансов и ФГВФЛ готовит план действий на случай любого развития событий для государства. НБУ и партнеры будут руководствоваться в своих действиях соображениями сохранения финансовой стабильности и защиты прав вкладчиков банка", – отметили в Нацбанке.
Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в специалиальном материале "Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться".
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