Риски растут: доходность евробондов Украины рекордно подскочила

Ставки по некоторым видам еврооблигаций повысились более чем на 5 процентных пунктов

За понедельник-среду текущей недели еврооблигации Украины достигли новых максимумов в доходности 11,5-14% годовых, а в четверг – стабилизировались на этом уровне. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

Как известно, процентные ставки по евробондам напрямую зависят от того, насколько рискованными инвесторы считают такие активы. Чем выше риски – тем выше и ставка.

Отмечается, что за неделю ставки подросли на 1,7-5,1 процентных пунктов. Так, доходность коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году – до 14% с 9,5%. Ставки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. – до 13%, а с погашением в 2032 году – на 1,7 п.п., до 11,6% , – говорится в сообщении.

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Нового минимума с ноября 2018 года достигли ВВП-варранты – 52,6% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели.

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Напомним, в конце февраля стремительное распространение коронавируса в европейских странахи связанное с этим падение на европейских фондовых рынках спровоцировало рост ставок по украинским еврооблигациям.

Также новости "Сегодня" рассказывали, сколько можно заработать, покупая государственные облигации. Кроме того, эксперты назвали сумму минимально выгодной инвестиции в ОВГЗ.

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