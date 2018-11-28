Российский банк по ошибке выдал огромный кредит африканской стране
Сведения о займе содержатся в документах Центробанка РФ
Российский ВТБ банк одолжил Центральноафриканской республике (ЦАР), которая является одной из беднейших стран мира, 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Центробанка (ЦБ) РФ.
Сведения о кредите указаны в квартальном финансовом отчете ВТБ. В докладе перечислены финансовые требования ВТБ по отношению к десятку стран по состоянию на 1 октября 2018 года. Напротив ЦАР в таблице указана сумма 801,93 млрд рублей (11,99 миллиардов долларов). Это более чем в шесть раз превышает годовой ВВП страны.
В ответ на запрос ВТБ сообщил, что такого кредита не существует. Банк назвал данные ЦБ "операционной ошибкой".
Пресс-секретарь правительства ЦАР сказал, что не имеет информации о кредите, однако отметил, что его размер настолько велик в сравнении с ВВП его страны, что данные не выглядят достоверными.
Кто был получателем кредита, какова была его цель, когда он был выдан и на каких условиях – неизвестно.
В последние несколько лет Россия стала налаживать активные связи с ЦАР в сфере безопасности и бизнеса. В частности, РФ направила в ЦАР оружие и десятки контрактников для обучения местных военных и охраны рудников, в то же время гражданин РФ является советником по безопасности президента Центральноафриканской республики.
Напомним, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства – ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка. При этом еще в 2017 году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине.
В 2018 году НБУ отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка, акционером которого является ВТБ. Позже украинское подразделение ВТБ было объявлено банкротом.
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