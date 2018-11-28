Российский банк по ошибке выдал огромный кредит африканской стране

Сегодня, 16:48

Сведения о займе содержатся в документах Центробанка РФ

Фото: Getty
Фото: Getty

Российский ВТБ банк одолжил Центральноафриканской республике (ЦАР), которая является одной из беднейших стран мира, 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Центробанка (ЦБ) РФ.

Сведения о кредите указаны в квартальном финансовом отчете ВТБ. В докладе перечислены финансовые требования ВТБ по отношению к десятку стран по состоянию на 1 октября 2018 года. Напротив ЦАР в таблице указана сумма 801,93 млрд рублей (11,99 миллиардов долларов). Это более чем в шесть раз превышает годовой ВВП страны.

В ответ на запрос ВТБ сообщил, что такого кредита не существует. Банк назвал данные ЦБ "операционной ошибкой".

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Пресс-секретарь правительства ЦАР сказал, что не имеет информации о кредите, однако отметил, что его размер настолько велик в сравнении с ВВП его страны, что данные не выглядят достоверными.

Кто был получателем кредита, какова была его цель, когда он был выдан и на каких условиях – неизвестно.

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В последние несколько лет Россия стала налаживать активные связи с ЦАР в сфере безопасности и бизнеса. В частности, РФ направила в ЦАР оружие и десятки контрактников для обучения местных военных и охраны рудников, в то же время гражданин РФ является советником по безопасности президента Центральноафриканской республики.

Напомним, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства – ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка. При этом еще в 2017 году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине.

В 2018 году НБУ отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка, акционером которого является ВТБ. Позже украинское подразделение ВТБ было объявлено банкротом.
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