Российский рубль обвалился из-за санкций

Курс российского рубля вечером 8 августа упал по отношению к доллару США до уровня ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, к закрытию торгов курс рубля к доллару опустился 65,54 руб./долл. При этом в ноябре 2016 года курс рубля снижался до 65,39 руб./долл.

Курс доллара в России

Данные, график: МБ

Курс евро впервые за три месяца, с 3 мая, поднялся выше 76 рублей и достиг отметки 76,26 руб./евро.



Падение курса рубля связывают с сообщениями из США о планах ввести новые санкции против России. Предыдущий обвал рубля в апреле-2018 также был связан с американскими санкциями.

Так, 26 июля 2018 года председатель комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от Республиканской партии Эд Ройс призвал президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России из-за отравления "Новичком" экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. 6 августа Госдеп США одобрил это решение. Согласно закону США о контроле за химическим и биологическим оружием, правительство США должно прекратить оказывать гуманитарную и финансовую помощь стране, использовавшей химоружие, запретить продажу ей вооружения, а также экспорт технологий, связанных с национальной безопасностью.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как сообщают российские СМИ еще одной причиной для падения рубля стали попавшие в прессу детали нового американского законопроекта. "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" предлагает объединить все американские ограничения против России в одну базу, создать специальный санкционный офис и признать Москву "спонсором терроризма".