Российский рубль устремился вниз на фоне новостей о нефти и новых санкциях США

Рубль подешевел к доллару и евро во вторник вечером

Фото: Pixabay

Российский рубль устремился вниз на фоне новостей о нефти и новых санкциях США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cdc/fd4/5cacdcfd4d056.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cdc/fd4/5cacdcfd4d056.jpg 2019-04-09T21:04:00+03:00 Финансы Рубль подешевел к доллару и евро во вторник вечером

Российский рубль начал дешеветь к доллару и евро на Московской бирже на фоне начавшей снижение нефти и заявления министра финансов США Свинета Мнучина по новым санкциям.

Курс доллара составил 64,88 руб. в 19:00 (совпадает с киевским), что на 0,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь евро стоил 73,18 руб., подорожав на 10,5 коп.

Как отметили эксперты, рубль растерял рост первой половины дня и во вторник вечером снижается к доллару и евро.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться после подъема до максимумов за пять месяцев. Негативное влияние оказал обновленный прогноз Международного валютного фонда по росту мировой экономики в 2019 году – он снижен с 3,5% до 3,3%.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 20:50 подешевели до 70,78 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снизились до 64,19 долл. за баррель.

Напомним, ранее министр финансов США Свинет Мнучин заявил, что политика экономических санкций Вашингтона против Москвы продемонстрировала свою успешность, поэтому будут вводиться новые санкционные меры.

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Источники: Сегодня , Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.