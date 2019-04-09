Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Российский рубль устремился вниз на фоне новостей о нефти и новых санкциях США

Сегодня, 21:04

Рубль подешевел к доллару и евро во вторник вечером

Фото: Pixabay
Российский рубль устремился вниз на фоне новостей о нефти и новых санкциях США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cdc/fd4/5cacdcfd4d056.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cdc/fd4/5cacdcfd4d056.jpg Финансы Рубль подешевел к доллару и евро во вторник вечером

Российский рубль начал дешеветь к доллару и евро на Московской бирже на фоне начавшей снижение нефти и заявления министра финансов США Свинета Мнучина по новым санкциям.

Курс доллара составил 64,88 руб. в 19:00 (совпадает с киевским), что на 0,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь евро стоил 73,18 руб., подорожав на 10,5 коп.

Как отметили эксперты, рубль растерял рост первой половины дня и во вторник вечером снижается к доллару и евро.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться после подъема до максимумов за пять месяцев. Негативное влияние оказал обновленный прогноз Международного валютного фонда по росту мировой экономики в 2019 году – он снижен с 3,5% до 3,3%.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 20:50 подешевели до 70,78 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снизились до 64,19 долл. за баррель.

Напомним, ранее министр финансов США Свинет Мнучин заявил, что политика экономических санкций Вашингтона против Москвы продемонстрировала свою успешность, поэтому будут вводиться новые санкционные меры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, рубль, курс валют, московская биржа

Вы сейчас просматриваете новость " Российский рубль устремился вниз на фоне новостей о нефти и новых санкциях США". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Почему многие прокуроры будут голосовать за Зеленского

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Реакция Пояркова на пародию, которую снял на него "Квартал-95"

Усик может лишиться поясов: названо условие

Как модернизировали основной танк ВСУ

Tesla научит свои электромобили объезжать ямы

«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду