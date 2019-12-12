Рост цен замедляется, но есть риски: Нацбанк пересмотрит прогнозы для Украины

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует пересмотреть прогнозы по инфляции и снижению учетной ставки в конце января 2020 года. Сейчас Нацбанк ожидает, что инфляция в 2019 году составит 6,3%, а в 2020-м снизится до 5% и останется на этом уровне в 2021 году. Об этом говорится в материалах регулятора.

"Обновленный прогноз будет обнародован в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза в январе. В нем будут учтены, в частности, влияние на будущую инфляцию со стороны потребительского спроса и ситуация на валютном рынке", – объяснили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что прогноз будет пересмотрен с учетом ситуации на валютном рынке, так как укрепление курса гривни обусловило более стремительное снижение инфляции к цели в 5%, чем ожидалось ранее.

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Кроме того, как отметили в НБУ, достижение договоренностей на уровне экспертов о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) является знаковым событием для реализации в Украине структурных реформ, сохранения макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста.

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При этом НБУ напомнил, что риски для макрофинансовой стабильности все же остаются. В частности, ситуацию могут изменить судебные решения по проблемным банкам и давление на регулятор. Кроме того, не потеряли актуальности риски полного прекращения транзита газа из России по территории Украины, усиления торговых войн, повышения турбулентности на мировых финансовых рынках, эскалации военного конфликта и новых торговых ограничений со стороны России.

В Нацбанке также напомнили, что октябрьский прогноз предполагал постепенное снижение учетной ставки до 8%. Сегодня, 12 декабря, учетная ставка была снижена до рекорда за два года – 13,5%.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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