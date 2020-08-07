Рост валютных резервов Украины резко притормозил

В Нацбанке объяснили, что повлияло на ситуацию

По состоянию на 1 августа 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,8 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, за июнь резервы по сравнению с июньскими показателями выросли на 1%. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные подсчеты.

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Нынешний уровень резервов остается рекордным с 2012 года, однако темпы увеличения ЗВР сильно замедлились. Если за июнь резервы увеличились на 3 млрд долларов, то за июль – только на 300 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отметили в НБУ.

По данным Нацбанка, в июле на уровень международных резервов повлияли такие факторы:

Операции правительства по управлению государственным долгом

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Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1,75 млрд долларов. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1,5 млрд долларов.

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Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке

"В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому Национальный банк возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний", – объяснили в НБУ.

Объем таких интервенций составил 498,7 млн долларов.

"В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Национальный банк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составил 130 млн долларов", – добавили в Нацбанке.

Переоценка финансовых инструментов

В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 млн долларов (в эквиваленте).

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Напомним, в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа МВФ. О том, какие "маяки" поставил фонд перед Украиной, узнавайте из видео:

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