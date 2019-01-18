Розенко рассказал, почему получатели субсидий потребляют вдвое больше газа
Вице-премьер считает необходимой монетизацию субсидий
Украинцы, получившие субсидии, не имеют мотивации для экономии, поэтому больше всего потребляют электроэнергии и газа, рассказал вице-премьер Павел Розенко в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 18 января.
"Потребление газа среди населения, которое получает субсидии, примерно в 1,8, а в некоторых [случаях] в несколько раз больше, чем у людей, не получающих субсидии", – сказал он.
По словам Розенко, монетизация субсидий необходима, чтобы у потребителей появлялась дополнительная мотивация для сокращения потребления энергоносителей.
"Мы не будем ограничивать в получении субсидий. Мы даем людям механизм, чтобы они почувствовали свою заинтересованность в том, что энергоносители можно использовать, и всю экономию от потребления электроэнергии, газа и т.п. можно использовать на собственные нужды", – заключил Розенко.
Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начал действовать первый из трех этапов монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки". На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме.
Средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду. По результатам отопительного сезона сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть в энергоэффективных жилищах.
Министр социальной политики Андрей Рева сообщал, что монетизация субсидий должна завершиться к 1 октября 2019 года. По его словам, сейчас запущен безналичный механизм, а выплаты в наличной денежной форме начнутся с марта.
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