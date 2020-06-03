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Рынок в ожидании: эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара

3 июня, 11:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитик рассчитывает на дальнейшее укрепление украинской гривни

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 3 июня на межбанковском валютном рынке Украины находится на отметке 26,79 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Несмотря на вчерашнее слабое размещение ОВГЗ, на котором было привлечено чуть более 2 млрд гривен, Минфину удалось снизить доходность по коротким бумагам ниже 10%. Рынок находится в ожидании голосования совета директоров МВФ по выделению кредита Украине, поэтому не будет активно играть на повышение. <...> Вместе с этим рынок следит за данными по числу новых заражений [коронавирусом] и оценивает поступающую макроэкономическую статистику", – объясняет Шевчишин.

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По его мнению, украинцы могут рассчитывать на рост курса гривни к доллару.

"Вероятно, в ближайшее время гривня укрепится и перейдет в диапазон 26,6-26,8 гривни за доллар", – считает Шевчишин.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в начале июня.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривни курс доллара Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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