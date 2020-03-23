На гривню влияет фактор, изменения которого очень трудно спрогнозировать

С началом новой недели обвал гривни сбавил темпы – в Украине упал курс доллара, а руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин подтвердил свой недавний прогноз. Но заявляет, что паника постепенно спадает и рынок валюты ищет точку равновесия.

"На начало этой недели более вероятен прогноз, что рынок продолжит успокаиваться, особенно если в банках появится наличная валюта, как обещали в Нацбанке, – рассказал нам Андрей Шевчишин. – Но пока сложно говорить о тренде на всю неделю. Вероятнее всего, курс наличной гривни будет колебаться в коридоре 27,5-28,5 грн/доллар".

Похожий прогноз дал и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, заявивший, что вероятность задержки курса на отметке максимум 28,5 грн/доллар намного выше, чем дальнейшая девальвация гривни.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин оценивает ситуацию по-другому.

"Проданные НБУ на межбанке 1,2 млн долларов за три дня не смогли погасить спрос на валюту, – отметил Пендзин. – Поэтому, если Нацбанк продаст еще вдвое больше валюты, чем он продал, можно говорить о достижении стабилизации курса на 28 грн/доллар". В тренде Рынок валюты ищет точку равновесия: каким будет курс доллара на неделе

Но эксперт отметил продолжающееся давление на курс такого непрогнозируемого фактора, как действия нерезидентов-держателей украинских ОВГЗ, которых у них на руках на сумму порядка 100 млрд гривен. Олег Пендзин надеется, что на следующей неделе нерезиденты не станут массово продавать ценные бумаги, хотя такая тенденция усиливается: облигации сейчас нерезиденты продают даже с существенным дисконтом к их номиналу.

Также эксперты говорят, что курс доллара ударит по ценам – больше всего подорожают лекарства.

Подробнее о том, что творится на валютном рынке прямо сейчас читайте в материале: Нацбанк тратит золотовалютные резервы, чтобы удержать гривню: что происходит с курсом доллара

А новости "Сегодня" подробно рассказывали о том, как проводят процесс обеззараживания купюр.

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