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Рынок замер: что изменит ситуацию с курсом доллара в Украине

27 апреля, 12:01

Ксения Капустинская

Гривня нашла временное равновесие, считает финансовый аналитик

За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправлено. Так, официальный курс НБУ снизился с 27,2 грн до 27,14 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – выросли с 27,06/27,09 до 27,12/27,14 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках почти не изменились – с
27,03/27,4 до 27,06/27,4 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"В ожидании заключения новой сделки с МВФ курс доллара практически замер на отметках чуть выше 27 грн. Разнонаправленные и незначительные колебания вблизи этого уровня свидетельствуют о том, что курс нашел свое временное равновесие на текущих отметках, и значительно сдвинуть его в ту или иную сторону может лишь появление новой негативной или позитивной информации", – объяснил аналитик.

При этом, по мнению эксперта, украинцам следует быть готовыми к небольшому подорожанию иностранной валюты.

"На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", – считает Иосуб.


Напомним, ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", куда пойдет курсовой тренд перед майскими праздниками – вверх, вниз, или останется стабильным.

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Кроме того, экономисты все больше говорят о том, что Нацбанк для наполнения госбюджета начинает эмиссию гривни, а это может привести к ее девальвации. О том, какова позиция НБУ по этому вопросу, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс курс гривни курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

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