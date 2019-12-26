С заботой о потребителе: пополнение карт Альфа-Банк в терминалах EasyPay без комиссии

EasyPay, крупнейшая сеть платежных терминалов Украины, и Альфа-Банк Украина запускают услугу моментального пополнения карт банка в терминалах EasyPay без комиссии. С декабря 2019 держатели платежных карта Альфа-Банка могут пополнить свой карточный счет в любом из 13 тыс. терминалов сети без дополнительных затрат. Также карты Альфа-Банка можно пополнить без комиссии с помощью виртуальной карты EasyPay и в системе онлайн-платежей EasyPay.

Учитывая, что терминалы EasyPay расположены почти во всех, даже небольших, городах Украины, более миллиона владельцев карт Альфа-Банк смогут легко их пополнить наличными. Для пополнения достаточно выбрать кнопку "Альфа-Банк", ввести номер карты и внести средства – они будут доступны уже через несколько секунд.

"Благодаря партнерству EasyPay и Альфа-Банка, число точек пополнения наличными карт банка увеличилось более чем в 10 раз, по сравнению с количеством банковских терминалов, депозитных банкоматов и касс. Это очень комфортно – клиенту не нужно подстраиваться под график работы отделений или искать банковский терминал. Терминалы ЕasyPay расположены максимально удобно – в магазинах, сетях супермаркетов, метро и т.д. – пользователь везде и, главное, в удобное для него время может пополнить карту. Прогнозирую, что услуга моментального пополнения банковской карты без комиссии будет очень востребована. Мы постоянно работаем над масштабированием сети терминалов, подключаем новых партнеров и расширяем спектр сервисов – чтобы пользователь мог решить все свои платежные задачи в единой экосистеме EasyPay", – комментирует Алексей Авраменко, CEO EasyPay.

Справка

EasyPay – партнер интернет-магазинов по приему платежей, партнер банков по пополнению карт наличными.

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Является одним из лидеров рынка по количеству выпущенных дебетовых и кредитных карт.

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