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Самой выгодной инвестицией в мире признали покупку виски

Сегодня, 08:12

Инвестиции в виски принесли за год 40% дохода, а за десятилетие – 582%

Фото: Pixabay
Самой выгодной инвестицией в мире признали покупку виски //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/145/d2e/5c8145d2ed827.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/145/d2e/5c8145d2ed827.jpg Финансы Инвестиции в виски принесли за год 40% дохода, а за десятилетие - 582%

Покупка редких сортов шотландского виски оказалась наиболее выгодной инвестицией в мире. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank в своем исследовании благосостояния The Wealth Report 2019.

Отмечается, что инвестиции в виски принесли за год 40% дохода, а за десятилетие – 582%. Для сравнение, монеты подорожали на 12% и 193%, вино — на 9% и 147%, произведения искусства — на 9% и 158%, часы — на 5% и 73%, автомобили — на 2% и 258%. Цены на элитную недвижимость в центре Лондона упали на 4,4% за последний год, а на драгоценности — на 5%, однако в перспективе десятилетия показали рост на 52% и 112%, соответственно.

Специалисты также обратили внимание, что продажи произведенного в Шотландии виски выросли в таких странах как Индия (рост на 44%), Китай (35%) и Сингапур (24%), при этом 30% экспорта приходится на односолодовый вид напитка. Эксперты полагают, что именно виски-туризм стал одной из главных причин запуска в 2018 году прямого авиарейса между Пекином и Эдинбургом.

Кроме того, в ноябре 2018 года был установлен мировой рекорд стоимости виски. На устроенных аукционом Christie’s торгах бутылка виски The Macallan, которая была подвергнута дистилляции в 1926 году и бутилирована спустя 60 лет, ушла с молотка за 1,2 млн фунтов стерлингов (1,5 млн долларов).

"Рынок редких и винтажных бутылок продемонстрировал чрезвычайный рост за последние 10 лет как с точки зрения продаваемых объемов, так и цен на него", — заявил основатель компании Rare Whisky 101, которая отслеживает инвестиционную привлекательность этого напитка, Энди Симпсон.

Напомним, ранее на Гонконгском аукционе за 1,1 млн долларов продали виски Macallan урожая 1926 года.

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Тег инвестиции, выгода, виски

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