Скандал с "грязными деньгами": отношения Британии с Россией находятся на самом худшем уровне – The Times

Отношения Великобритании и России находятся на самом "худшем уровне", поэтому Лондону пора остановить финансовые потоки российских олигархов. Об этом после того, как Британия предупредила об опасности "грязных денег" из РФ, пишет британское издание The Times.

"Британия приветствует иностранные инвестиции. И ее зависимость от денег из-за границы после Brexit еще больше усилится. Инвесторы, как и обычные граждане, невиновны, пока их вину не доказали. Но отношения с Россией находятся на самом худшем уровне. И со стороны Кремля явно действует схема дестабилизации и торговли влиянием через ручных олигархов", – отмечается в материале.

Издание напоминает, что после покушения на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что "время свернуть красную дорожку для сомнительных российских денег".

"В общем, с помощью мер, которые были предложены до и после атаки на Скрипалей, этого можно достичь. Ведь они включают ряд шагов: от запросов относительно имущества сомнительного происхождения с целью изучения средств, на которые оно было приобретено, до жестких персональных санкций. Сити зависит от своей репутации, которая отмечается честностью, прозрачностью и верховенством закона. Кремль собирается их подорвать. Инструменты для того, чтобы его остановить, существуют. Но сначала правительству нужно найти в себе волю для того, чтобы ими воспользоваться", – отмечает издание.

Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 млрд фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ. Так, датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.