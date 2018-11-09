Санкции и нефть обвалили курс российского рубля

Курс доллара в РФ будет расти и дальше, считают аналитики

Рубль снижение на Московской бирже (МБ) на фоне падения цен на нефть почти до 70 долларов и распродажи российских гособлигаций. Российская валюта опустилась до минимальных уровней за три с половиной недели.

Курс доллара в России по итогам торгов 8 ноября повысился до 66,58 рубля – максимальных значений с 11 октября. Курс евро при этом впервые за четыре недели превысил отметку 76 рублей.

Утром 9 ноября доллар в РФ продолжил рост. К 12:04 по киевскому времени, по данным МБ, рубль снизился до 66,99 доллара.

Курс доллара к рублю

Российская валюта находится под давлением на фоне возросших санкционных рисков, констатирует аналитик Nordea Татьяна Евдокимова.

"Итоги промежуточных выборов в США могут также создавать дополнительные опасения: демократическая партия, получившая большинство в палате представителей, может вернуться к более активному рассмотрению вопроса о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года", – цитирует Евдокимову finanz.ru.

"Для рубля, вероятно, окончен период, когда инвесторы могли попросту отмахнуться от санкционной риторики. Это делает российскую валюту уязвимой в ближайшие месяцы", – добавляет аналитик Exante Виктор Аргонов.

Санкции не единственная беда, подчеркивает он: стремительно дешевеет нефть, цены WTI упали на 20% с октябрьского пика, формально положив начало "медвежьему рынку", а котировки Brent держатся у 2-месячных минимумов.

На волне страхов доллар может вернуться в область максимумов года выше 70,5 руб., а евро имеет шансы на рост к 80 руб., считает Аргонов.

Напомним, в сентябре-2018 курс рубля обвалился до рекорда с 2016 года. То падение произошло на фоне слушаний в Конгрессе США, посвященных теме вмешательства России в американские выборы, и рисков введения новых санкций.