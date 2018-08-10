Санкции США обвалили курс рубля на двухлетнее "дно"

Стоимость европейской валюты в России при этом немного упала

Курс доллара США в России превысил отметку в 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже (МБ).

В начале торгов 10 августа доллар на МБ уже в первые минуты торговался по 67,04 рубля, подорожав на 39 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Курс евро в первые минуты торгов на Московской бирже немного снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии. За евро, по состоянию на 10:02, давали 76,81 рубля, что на 10 копеек ниже уровня закрытия.

Курс доллара в России

Данные, график: МБ

Ранее также сообщалось, что в РФ на фоне новостей о введении осенью-2018 новых санкций США обвалился финансовый рынок. Сильнее всего 9 августа упали акции "Аэрофлота" – на 6,71%.

Как известно, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа". В рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.

Кроме того, по данным американских СМИ, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет санкций против РФ осенью 2018 года, если не получат "убедительных гарантий" того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие.

Предыдущий обвал рубля также был связан с американскими санкциями.