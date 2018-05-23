Сбербанк России в четвертый раз попытается продать "дочку" в Украине

Сегодня, 11:40

Прошлому потенциальному покупателю банка отказал НБУ

Сбербанк России в четвертый раз попытается продать "дочку" в Украине
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сбербанк РФ сейчас будет предпринимать четвертую попытку продать украинский бизнес. Об этом сообщил глава финучреждения Герман Греф.

"Украина – это отдельная история, мы уже сделали три попытки продать банк. Сейчас будем делать еще и четвертую. Будем надеяться, что на этот раз она будет успешной", – сказал Греф в интервью на российском телевидении.

Греф уточнил, что Сбербанк России планирует сокращать присутствие в Европе и развивать бизнес в Казахстане и Беларуси.

Напомним, ранее НБУ посоветовал российским банкам закрыть "дочки" в Украине. По словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, пока нет заинтересованных частных инвесторов, которые могли бы не просто приобрести эти банки, но и развивать их. 

Как известно, в конце марта НБУ уже отказал белорусскому "Паритет банку" в приобретении "дочки" Сбербанка России в Украине.  

Ранее НБУ ожидал, что после введения санкций "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС". Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки. 

При этом 19 ноября 2017 НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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