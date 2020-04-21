Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Сдавать валюту нужно сразу после Пасхи: эксперты рассказали, как не упустить выгоду из-за падения курса доллара

21 апреля, 13:13

Александр Панченко , Екатерина Степаненко

К майским праздникам курс доллара может значительно просесть

На фоне того, что доллар и евро заметно подешевели после Пасхи, аналитики рынка валют сделали прогноз того, как будет развиваться ситуация с усилением гривни вплоть до майских праздников. Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Курс должен продолжить снижение еще на 15-20 копеек, ближе к 27 гривням, – детализировал руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – Именно в этот момент есть смысл купить валюту. А вот тем, кто хочет ее сдать, лучше это делать сразу после Пасхи, курс доллара в это время будет выше, чем ближе к майским праздникам".

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине и что делать желающим заработать на курсе валют, читайте в материале: Гривня "уравновесилась": каким будет курс доллара после Пасхи

Стоит отметить, что еще одним располагающим к падению курса доллара событием стало то, что США запустили "печатный станок" на полную мощность. Новости "Сегодня" разобрались, как отреагируют экономики и курсы валют на операцию QE4 – такое название получила нынешняя эмиссия.

Реклама

А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, смотрите в сюжете:

Видео: НБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар майские праздники курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США запустили
США запустили "печатный станок" на полную мощность: как отреагируют экономики и курсы валютЭкономика
В Украине обновили
В Украине обновили "бюджетный" прогноз для доллараФинансы
"Несколько вопросов": в МВФ сделали заявление о новом кредите для УкраиныЭкономика
Кирилл Шевченко: мы уже вплотную подходили к 12% по ипотеке
Кирилл Шевченко: мы уже вплотную подходили к 12% по ипотекеФинансы
Доллар и евро в Украине упали в цене
Доллар и евро в Украине упали в ценеФинансы
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на II квартал
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на II кварталЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...