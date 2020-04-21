Сдавать валюту нужно сразу после Пасхи: эксперты рассказали, как не упустить выгоду из-за падения курса доллара

На фоне того, что доллар и евро заметно подешевели после Пасхи, аналитики рынка валют сделали прогноз того, как будет развиваться ситуация с усилением гривни вплоть до майских праздников. Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Курс должен продолжить снижение еще на 15-20 копеек, ближе к 27 гривням, – детализировал руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – Именно в этот момент есть смысл купить валюту. А вот тем, кто хочет ее сдать, лучше это делать сразу после Пасхи, курс доллара в это время будет выше, чем ближе к майским праздникам".

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине и что делать желающим заработать на курсе валют, читайте в материале: Гривня "уравновесилась": каким будет курс доллара после Пасхи

Стоит отметить, что еще одним располагающим к падению курса доллара событием стало то, что США запустили "печатный станок" на полную мощность. Новости "Сегодня" разобрались, как отреагируют экономики и курсы валют на операцию QE4 – такое название получила нынешняя эмиссия.

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А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, смотрите в сюжете:

Видео: НБУ

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