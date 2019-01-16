Семь задач и ряд рисков: Нацбанк раскрыл планы на 2019 год

Помешать реализации задуманного может экономический шок, предупредили в НБУ

Фото: пресс-центр НБУ

Семь задач и ряд рисков: Нацбанк раскрыл планы на 2019 год https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f10/a2d/5c3f10a2d1b9e.jpeg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f10/a2d/5c3f10a2d1b9e.jpeg 2019-01-16T13:09:00+02:00 Финансы Помешать реализации задуманного может экономический шок, предупредили в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал программу действий на 2019 год, которая предусматривает достижение семи основных целей. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Центральный банк публично обязался приложить максимум усилий для обеспечения низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновления кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала и финансовой инклюзии", - подчеркнули в Нацбанке.

В частности, в 2019 году НБУ планирует достичь целей в таких направлениях:

1. Низкая и стабильная инфляция:

снижение инфляции до цели 5% в среднесрочной перспективе, что является предпосылкой повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического роста Украины;

приближение инфляционных ожиданий экономических агентов к цели по инфляции и уменьшение неопределенности относительно будущей инфляции, что является предпосылкой для снижения стоимости кредитных ресурсов;

выполнение операционной цели монетарной политики – содержание гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к уровню учетной ставки Национального банка.

2. Стабильная, прозрачная банковская система:

устойчивость банковской системы к макроэкономическим шокам и системным рискам;

соответствие нормативов ликвидности директивам и регламентам ЕС;

прозрачные требования к банкам, усовершенствованные надзорные процессы и инструменты, гармонизированные с подходами Европейского центрального банка и Европейского банковского надзорного органа;

усовершенствованные подходы к построению системы риск-менеджмента, что способствует улучшению

качества кредитных портфелей банков и повышению прибыльности банковской системы ;

; корпоративное управление в банках, в частности числе государственных;

введение требований коллективной годности совета и правления банка, обновленные требования к деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей банков;

повышение качества раскрытия банками информации;

снижение эффекта "де-рискингу" (отказ иностранных финансовых учреждений от поддержания

корреспондентских отношений с украинскими банками).

3. Возобновление кредитования:

устойчивое снижение портфеля проблемной задолженности банков (в частности, за счет развития вторичного рынка проблемной задолженности);

рост портфеля кредитов банков на уровне не ниже темпов роста номинального ВВП;

рост доли долгосрочных кредитов юридическим и физическим лицам;

снижение кредитных рисков банков.

4. Эффективная модель регулирования финансового сектора:

углубление и диверсификация рынков капитала в Украине;

расширение возможностей доступа экономических агентов к финансовым ресурсам;

упрощение доступа нерезидентов на рынки ценных бумаг, в частности ОВГЗ;

повышение качества регулирования небанковского финансового рынка;

повышение доверия к банкам и других участников рынка финансовых услуг.

5. Свободное движение капитала:

расширение возможностей экономических агентов по осуществлению операций с иностранной валютой ;

; углубление интеграции Украины в международные рынки капитала;

увеличение иностранных инвестиций в экономику;

повышение финансовой и налоговой прозрачности бизнеса и граждан.

6. Финансовая инклюзия:

усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг;

расширение финансовых возможностей, доступа к услугам/инфраструктуре;

развитие банковских и финансовых продуктов, предоставляемых клиентам дистанционно;

использование номеров счетов в стандарте IBAN для расчетов, как в пределах Украины, так и для трансграничных расчетов;

ускорение расчетов;

повышение уровня финансовой грамотности населения;

расширение документооборота и коммуникации с участниками рынка в электронном формате;

повышение эффективности и конкурентоспособности банковской системы;

развитие инновационных сервисов на рынке финансовых услуг.

7. Независимый и эффективный центральный банк:

повышение доверия к Национальному банку;

улучшение взаимодействия с профессиональными участниками рынка;

развитие аналитического и исследовательского потенциала НБУ и усиление его роли как центра экспертизы в Украине и на международной арене;

эффективное донесение информации до клиентов НБУ;

повышение качества подготовки и принятия решений;

современная информационная инфраструктура и автоматизация внутренних процессов;

повышение эффективности использования ресурсов, снижение административных расходов.

Как отмечается в документе, важной предпосылкой достижения стратегических целей Нацбанка является отсутствие существенных шоков во внутренней и внешнем среде.

Реализация рисков может поставить под угрозу способность Национального банка воплотить программу действий, предупреждают в НБУ.

"В частности, от состояния глобальной экономики, развертывания протекционистских настроений в мире, динамики цен на сырьевые товары и аппетитов инвесторов к развивающихся стран, зависит способность снизить инфляцию и перейти к свободному движению капитала. А усиление внешней военной агрессии может поставить под угрозу не только потенциальные достижения, но и достижения прошлых лет", – говорится в документе.

К потенциальным рискам Национальный банк также отнес ослабление интереса к развивающихся стран, и отток капитала из этих стран, а также усиление трудовой миграции украинцев.

Кроме того, для реализации планов НБУ понадобится принятие парламентом целого ряда законопроектов.

Напомним, ранее банкиры оценили план НБУ по валютной либерализации. Участники рынка не ожидают от Нацбанка полного "открытия шлюзов", но опасаются, что не успеют подготовиться к новому формату валютного регулирования из-за того, что регулятор отвел им на это всего месяц времени.

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