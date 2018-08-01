Сергей Шевчук – финансовый аналитик, руководитель крупных компаний FinExpert и Finsiter

Сегодня в Украине тема пассивного заработка становится все более популярной. Люди хотят получить стабильный доход, но не знают, как его себе обеспечить. Современные реалии таковы, что теперь каждому жизненно необходимо быть грамотным в сфере финансов и уметь правильно распоряжаться своим капиталом. Обязательно брать в расчет, что ситуация в мире нестабильна и в любой момент даже весьма внушительная сумма денег может мгновенно сгореть в результате обвала рынков.

Сергей Шевчук – человек, который не просто хорошо разбирается в вопросах финансов, он – эксперт высочайшего уровня. За восемь лет активности на рынках Сергей приобрел колоссальный багаж знаний и известен, как преуспевающий действующий трейдер и финансовый аналитик.

Сергей Шевчук – грамотный аналитик, глава крупных финансовых компаний

На данный момент Сергей руководит двумя крупными компаниями: FinExpert и Finsiter. Их деятельность направлена на то, чтобы научить любого желающего быстро и стабильно зарабатывать на финансовых рынках либо путем инвестирования, либо путем трейдинга.

Специально для FinExpert и Finsiter Сергей Шевчук разработал множество авторских торговых стратегий и сигналов, в основу которых вошли наработки самых известных мировых трейдеров (Ларри Вильямса, Питера Линча, Уоррена Баффетта). Эти разработки каждый день позволяют приумножать свой капитал многим людям из разных стран мира.

Сергей Шевчук, как талантливый и грамотный руководитель, смог собрать в своей команде действующих трейдеров, которые каждый день проводят большое количество лекций, тренингов и предоставляют консультационные услуги по вопросам торговли и инвестирования.

Сергей Шевчук – создатель компаний, работающих на ваше благосостояние

Как дальновидный руководитель, Сергей Шевчук постоянно заботится о том, чтобы его подчиненные росли и развивались. С этой целью он лично, на постоянной основе, проводит для них тренинги и семинары – делится знаниями и опытом, предоставляя каждому члену команды уникальную возможность повышать свой уровень профессионализма.

Сергей, и весь штат сотрудников его компаний, каждый день прорабатывает огромное количество информации и анализирует все изменения в экономике. Именно поэтому их прогнозы, касающиеся мировых тенденций и ситуации на финансовых рынках, сбываются в 83% случаев (по статистике за 2017 год). Подтверждением этому может быть и статистика заработка его клиентов, среди которых есть опытные инвесторы, владельцы крупного бизнеса и даже политики.

Прочитав многочисленные положительные отзывы в сети о работе Сергея Шевчука, можно понять, что его эксклюзивные методики всегда помогут любому желающему повысить мастерство торговли и начать зарабатывать на финансовых рынках с минимальными рисками, значительно приумножая свой капитал.