Сезонность исчезает: Нацбанк объяснил нетипичный обвал курса доллара в Украине
Гибкое курсовое образование становится привычным для украинцев, считают в НБУ
Нетипичное для января-февраля падение курс доллара в Украине вызвано "созреванием украинского валютного рынка", в силу которого валютным спекулянтам стало труднее расшатывать ситуацию. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).
"Сезонность курсовых колебаний постепенно исчезает как явление в Украине: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты", – сообщили в НБУ.
Что касается превышения предложения валюты над спросом, в Нацбанке сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями и активизацией иностранных инвесторов, которые активно вкладывают средства в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)
"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн", – отметили в НБУ.
Как сообщалось, сегодня 6 февраля, курс доллара в Украине рухнул до минимума за полгода. За неделю – с 30 января – доллар подешевел уже на 56 копеек. Официальный курс доллара в Украине не падал так низко с 13 августа 2018 года.
При этом в предыдущие годы январь и февраль были месяцами самой сильной девальвации украинской валюты. Так, исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в 2015 году именно в феврале. А рекорд курса евро – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
Напомним, эксперты прогнозируют, что на этой неделе курс доллара продолжит снижаться. Подробнее о прогнозах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале".
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