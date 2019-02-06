Сезонность исчезает: Нацбанк объяснил нетипичный обвал курса доллара в Украине

Гибкое курсовое образование становится привычным для украинцев, считают в НБУ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сезонность исчезает: Нацбанк объяснил нетипичный обвал курса доллара в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a96/560/5c5a96560363e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a96/560/5c5a96560363e.jpg 2019-02-06T10:12:00+02:00 Финансы Гибкое курсовое образование становится привычным для украинцев, считают в НБУ

Нетипичное для января-февраля падение курс доллара в Украине вызвано "созреванием украинского валютного рынка", в силу которого валютным спекулянтам стало труднее расшатывать ситуацию. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).

"Сезонность курсовых колебаний постепенно исчезает как явление в Украине: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты", – сообщили в НБУ.

Что касается превышения предложения валюты над спросом, в Нацбанке сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями и активизацией иностранных инвесторов, которые активно вкладывают средства в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)

"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн", – отметили в НБУ.

Как сообщалось, сегодня 6 февраля, курс доллара в Украине рухнул до минимума за полгода. За неделю – с 30 января – доллар подешевел уже на 56 копеек. Официальный курс доллара в Украине не падал так низко с 13 августа 2018 года.

При этом в предыдущие годы январь и февраль были месяцами самой сильной девальвации украинской валюты. Так, исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в 2015 году именно в феврале. А рекорд курса евро – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Напомним, эксперты прогнозируют, что на этой неделе курс доллара продолжит снижаться. Подробнее о прогнозах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале".

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