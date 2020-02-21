Шаг к удешевлению кредитов: НБУ вводит новый инструмент для банков

В регуляторе ожидают, что изменение процентной ставки станет более ощутимым для украинцев

Украинские банки планируют наращивать объемы кредитования. Чтобы облегчить выполнение этих планов, Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что со второй половины 2020 года в стране заработает новый финансовый инструмент – процентный своп с банками.

Как объяснили в пресс-службе НБУ, этот инструмент необходим, чтобы оживить банковское кредитование. В частности, НБУ расширил список задач, определенных положением об основах процентной политики Нацбанка.

"Теперь задача процентной политики будет заключаться не только в содержании на определенном уровне краткосрочных ставок межбанковского рынка, но и в усилении действенности тех звеньев трансмиссионного механизма, которые обеспечивают влияние краткосрочных ставок на стоимость долгосрочных финансовых инструментов", – сообщили в НБУ.

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То есть процентная политика НБУ, которая реализуется, в частности, через учетную ставку, должна будет более активно влиять на уровень ставок по кредитам и депозитам в банках. В этом поможет тот самый инструмент процентного свопа с банками.

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Процентный своп – это производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенные даты одна из сторон будет платить другой стороне разницу между процентами, которые начисляются на условную сумму свопа по фиксированной и плавающей ставкам.

"Банки, которые будут заключать процентные свопы, будут иметь дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки", – уверены в регуляторе.

Напомним, ранее в НБУ уже рассказывали о том, что мешает украинским банкам снизить проценты по кредитам. В регуляторе также подчеркивали, что для этого придется провести реформы.

А тем временем Кабинет министров запустил государственную программу предоставления дешевых кредитов под 5-9% на развитие бизнеса. Чем меньше бизнес – тем ниже ставка. О том, как получить такой заем и какие есть подводные камни, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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