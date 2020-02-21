Шаг к удешевлению кредитов: НБУ вводит новый инструмент для банков

Украинские банки планируют наращивать объемы кредитования. Чтобы облегчить выполнение этих планов, Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что со второй половины 2020 года в стране заработает новый финансовый инструмент – процентный своп с банками.
Как объяснили в пресс-службе НБУ, этот инструмент необходим, чтобы оживить банковское кредитование. В частности, НБУ расширил список задач, определенных положением об основах процентной политики Нацбанка.
"Теперь задача процентной политики будет заключаться не только в содержании на определенном уровне краткосрочных ставок межбанковского рынка, но и в усилении действенности тех звеньев трансмиссионного механизма, которые обеспечивают влияние краткосрочных ставок на стоимость долгосрочных финансовых инструментов", – сообщили в НБУ.
То есть процентная политика НБУ, которая реализуется, в частности, через учетную ставку, должна будет более активно влиять на уровень ставок по кредитам и депозитам в банках. В этом поможет тот самый инструмент процентного свопа с банками.
- Процентный своп – это производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенные даты одна из сторон будет платить другой стороне разницу между процентами, которые начисляются на условную сумму свопа по фиксированной и плавающей ставкам.
"Банки, которые будут заключать процентные свопы, будут иметь дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки", – уверены в регуляторе.
Напомним, ранее в НБУ уже рассказывали о том, что мешает украинским банкам снизить проценты по кредитам. В регуляторе также подчеркивали, что для этого придется провести реформы.
А тем временем Кабинет министров запустил государственную программу предоставления дешевых кредитов под 5-9% на развитие бизнеса. Чем меньше бизнес – тем ниже ставка. О том, как получить такой заем и какие есть подводные камни, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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