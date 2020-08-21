Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года

Премьер-министр уверен, что гривня будет сильнее, чем заложено в бюджете

До конца 2020 года курс доллара в Украине будет колебаться в районе 27-28 гривен и не выйдет за пределы 29 гривен, хотя прогнозный курс в бюджете-2020 был изменен на 29,5 грн/долл. Такое мнение озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу".

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"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 гривен вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что госбюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. По словам премьера, тогда власти "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

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"Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", – отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, ранее Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики обнародовал обновленный консенсус-прогноз. Опрошенные ведомством эксперты также считают, что курс доллара к концу года будет ниже, чем заложено в бюджете – на уровне 28,25 гривни за доллар. А среднегодовой курс, по расчетам специалистов, будет еще ниже – 27 гривен за доллар.

Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В частности, по его словам, Нацбанк хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., как заложено в государственном бюджете. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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