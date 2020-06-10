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Шмыгаль рассказал, когда пройдет очередной раунд переговоров с МВФ

10 июня, 22:14

Сергей Пономаренко

В эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24» премьер подробно рассказал о сотрудничестве с фондом

Очередной раунд переговоров с МВФ пройдет в августе. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Международный валютный фонд одобрил программу поддержки Украины. Речь идет о выделении пяти млрд долларов. Средства должны помочь государству преодолеть убытки, связанные с пандемией COVID-19. Первый транш поступит в бюджет, чтобы покрыть дефицит, который вырос в условиях карантина и падения экономики. Второй страна получит, если выполнит все требования МВФ. Всего к концу года в Украину поступят 3,5 млрд долларов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Первый транш – 2,1 млрд долларов, второй, до конца этого года – еще 1,5 миллиарда. То есть в августе будут очередные переговоры. Начало сентября, ориентировочно, – еще 700 млн долларов предвидится. Средства идут напрямую в государственный бюджет, то есть это – средства для людей. Принципиально. Средства, которые будут в этом году, будут расходоваться на нужды украинцев. Это и финансирование фонда для борьбы с COVID-19, финансирование бюджетных программ, социальных программ, выплаты пенсии, обеспечение стабильности", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

Первый транш, который поступит от МВФ, будет больше, чем ожидали – это результат договоренности с представителями фонда президента Владимира Зеленского. Впрочем, для утвержденной программы существуют определенные риски. Об этом заявила руководительница МВФ Кристалина Георгиева. В частности, фонд обеспокоен неопределенностью Украины относительно направления экономической политики. Украине также еще раз напомнили о необходимости продолжения реформ и борьбы с коррупцией.

Ранее "Сегодня" писали о том, что правительство считает, что прогнозные показатели лучше оценки МВФ.

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Также мы писали о реакции президента Зеленского на решение МВФ о выделении кредита.

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правительство кредиты премьер-министр МВФ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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