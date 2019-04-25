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Сигнал от НБУ: что будет с процентами по депозитам к лету

Сегодня, 17:30

Снижение учетной ставки повлияет на ситуацию со вкладами, считают эксперты

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых. Снижение произошло впервые за два года и, по словам главы Нацбанка Якова Смолия, ознаменовало "начало нового цикла".

"Сегодня" расспросили у экспертов, как это решение Нацбанка отразится на процентах по депозитам.

По мнению президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, снижение учетной ставки приведет к уменьшению доходности по депозитам.

"Ставка по депозитам будет снижаться. Сегодня учетную ставку Нацбанк снизил только на 0,5% – очень мало. Это скорее всего сигнал о том, что начинается сезон снижения. В дальнейшем снижение будет больше", – сказал он.

Впрочем, Козак добавил, что в этом вопросе позиции банком могут существенно различаться.

"Банки повышают и снижают ставки в зависимости от того, нужны или нет им дополнительные депозиты. Один банк повышает, другой снижает. После того, как Нацбанк показал, что будет снижать учетную ставку, банки будут в основном снижать. Но будет это завтра, через месяц, когда-то еще – это сложно сказать", – отметил специалист.

А по мнению трейдера, управляющего партнера инвесткомпании Capital Times Эрика Наймана, процесс снижения ставок по депозитам будет ощущаться к лету.

"Доходность ОВГЗ будет снижаться, тогда пойдут вниз и депозитные ставки. Это начнется в мае, где-то после 15 мая", – прогнозирует Найман.

А финансовый эксперт Алексей Кущ считает, что прямой корреляции между учетной ставкой и процентом по депозитам нет, а потому банки принимают "депозитные" решения, учитывая и другие экономические процессы.

"Если на 2% учетная ставка снизится, то есть до 15,5 – 16%, в этом случае можно ожидать, что, условно говоря, на 1% снизятся, возможно, депозитные ставки, кредитные ставки. Но все это будет зависеть не только от учетной ставки, но и от общего состояния экономики. Такой прогноз возможен, если не будут расти базовые риски. Условно говоря, если осенью не начнется ухудшение на внешних рынках, не начнется реинкарнация мирового финансового кризиса, то возможно", – объяснил эксперт.

Как известно, именно тенденция по уменьшению инфляции дала возможность НБУ снизить учетную ставку, которую регулятор сохранял четыре раза подряд на уровне 18%. Таким образом учетная ставка НБУ в Украине была самой высокой среди стран Восточной Европы. 

Кроме того, Нацбанк ожидает и дальнейшего снижения инфляции


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Тег НБУ, вклады, депозиты, ставки, проценты, учетная ставка

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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