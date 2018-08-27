Система Bitbon как возможность приумножения интеллектуального капитала

Интеллектуальный капитал в современном мире является важным показателем уровня развития государства, а его сохранение — приоритетная задача любого социума. По сути, он является эффективным организационно-управленческим инструментом развития страны и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. На данном этапе мировая экономика совершила переход к инновационному развитию, где главную роль играют фундаментальные знания и высокие технологии.

Приумножение интеллектуального капитала требует больших финансовых вложений, которые не каждое государство способно обеспечить в силу различных экономических и геополитических причин. В некоторых регионах это невозможно в связи с социально-экономическим кризисом или военными действиями, в других — из-за не совсем корректно выстроенного приоритета данного вопроса на государственном уровне. Так или иначе, в странах с низким уровнем финансирования научно-интеллектуальной сферы закономерна миграция как молодых, так и опытных специалистов туда, где более высокие социально-экономические показатели.

По данным аналитического центра Cedos (cedos.org.ua), на 2017 год около 70 000 украинцев учатся в зарубежных вузах (https://gazeta.ua/ru/articles/edu-and-science/_skolko-ukrainskih-studentov-uchatsya-za-rubezhom/844224), из них больше половины — в Польше. Поиск более качественного образования, высокого уровня жизни, возможности самореализации и, что стало уже закономерным, лучшего будущего — это основные причины, по которым перспективные молодые специалисты покидают Украину.

Сегодня в Украине существует ряд проектов, направленных на поддержку талантливой молодежи и на сокращение "утечки мозгов" из страны в целом. Среди них: частная стипендиальная программа "Завтра.UA" Фонда Виктора Пинчука, различные социально-образовательные инициативы компании "Киевстар", деятельность Малой академии наук Украины (МАН). Становится очевидным, что одаренной молодежи у нас очень много, а подобных программ "поддержки" в нашей стране чрезвычайно мало, и их влияние на процесс интеллектуальной эмиграции, к сожалению, незначительно. В основном это связано с частыми случаями возникновения бюрократических явлений в сфере принятия и одобрения стартапов институциональными организациями, слабыми рекламными кампаниями подобных проектов, отсутствием законодательной базы для координации деятельности таких программ. Таким образом, возникает острая необходимость в создании инструмента, который сократит издержки на реализацию проекта на всех уровнях, в первую очередь временные и финансовые затраты.

Система Bitbon — это перспективный инструмент снижения "интеллектуальной эмиграции" из нашей страны, который способен решить существующие для стартапов проблемы финансирования и привлечения инвесторов.

Выступая в качестве контрактата, предлагающего конкретную бизнес-идею на рассмотрение Bitup-Агентству, каждый студент или молодой специалист получает шанс на реализацию своей бизнес-модели. Ранее пришлось бы, что называется, обивать пороги всевозможных инстанций, доказывать важность и состоятельность данного проекта, объяснять спонсорам "как это работает", в чем его существенное отличие от других, а главное – в чем полезность и прибыльность. Теперь, придя в Bitup-Агентство, молодой специалист имеет возможность как минимум существенно сократить свои временные затраты, благодаря профессионализму сотрудников Bitup-Агентства, которые проведут комплексный анализ будущего проекта.

Таким образом, становясь участником системы Bitbon, контрактат должен иметь всего лишь идею, а профильные специалисты Bitup-Агентства помогут реализовать тщательно подготовленный на ее базе коммерческий бизнес-проект. Данный процесс может включать в себя и создание эффективных мультимедийных презентационных материалов (в том числе динамических графиков, демонстрирующих, каким будет рост показателей), и комплексный анализ проекта с прогнозом плановой прибыли, что позволит всесторонне раскрыть его перспективы для потенциальных контрибьюторов. Важно отметить также наличие юридической поддержки проекта контрактата, которая в Системе регулируется Публичным контрактом Projectbon, составленным специалистами Bitup-Агентства.

Таким образом, основанная на технологии блокчейн система Bitbon как минимум дает шанс на воплощение идеи, а как максимум выступает гарантом практической последовательной реализации бизнес-проекта. В результате у талантливых студентов и молодых ученых появляется возможность реализации собственных креативных инновационных идей в своей стране и даже городе без необходимости эмиграции в ЕС. Кроме того, представляя проект в системе Bitbon, каждый может стать участником целостной децентрализованной системы нового поколения и по максимуму использовать все ее преимущества. А если такая уникальная возможность существует, то почему бы не воспользоваться ею уже сегодня?