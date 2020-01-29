Ситуация изменится: эксперт объяснил январский скачок курса доллара

/ Фото: Сегодня

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После рекордного за последние годы укрепления гривни курс доллара в Украине резко пошел в гору. При этом, как объяснил в комментарии сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, такое развитие событий было прогнозируемым и не вызывает удивления у специалистов.

"В конце года у нас традиционно наблюдается ревальвация гривни, а в начале года – девальвация. Потому что в конце года многие сдают валюту. А в начале года бизнес еще активно не работает, поэтому экспортной выручки мало. В то же время спрос на валюту в начале года присутствует, и время от времени импортеры покупают валюту. То есть нынешняя девальвация – это абсолютно нормальное явление, прогнозированное и понятное. В прошлом году наблюдалась такая же картина. Хотя показатели, цифры были совсем другие", – рассказал Охрименко.

При этом эксперт прогнозирует, что ближе к теплому времени года ситуация на валютном рынке снова изменится.

"Сейчас мы наблюдаем девальвацию, а к лету снова увидим ревальвацию... И девальвация сейчас происходит небольшими шажками. Наш курс сейчас – 23-25 грн. В результате девальвации гривня, думаю, ослабнет до 25 грн за доллар, а затем будет укрепляться до 24 грн за доллар", – считает специалист.

Как сообщалось, в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Ранее новости "Сегодня" подготовили свой финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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