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Ситуация тяжелая, но гривня растет: что происходит с курсом доллара в Украине

4 мая, 10:42

Ксения Капустинская

Финансовый аналитик объяснил, почему украинская валюта неожиданно укрепилась

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 4 мая на межбанковском валютном рынке Украины опустился ниже психологической отметки 27 гривен и торгуется на отметке 26,94 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 150 млн долларов с целью расширения помощи бедным семьям. Порядка 50 млн долларов из этой суммы будут направлены на борьбу с коронавирусом", – объяснил Шевчишин.

В остальном, по словам аналитика, рынок находится в ожидании смягчения карантина и принятия Верховной Радой законопроектов, необходимых для получения кредита от МВФ.

"С экономической точки зрения, ситуация остается тяжелой и это в целом ухудшает перспективы стабильности курса в будущем. Вероятно, на фоне сообщений о финансовой поддержке Украины гривня в ближайшее время продолжит укрепляться и будет двигаться в диапазоне 26,9-27 гривни за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в мае. А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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