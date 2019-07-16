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Скандал с дизайном банкноты 1000 гривен: в НБУ опровергли все обвинения

16 июля, 14:45

Регулятор объяснил, как создаются графические элементы для оформления купюр

Глава Нацбанка Яков Смолий презентует банкноту 1000 гривен
Глава Нацбанка Яков Смолий презентует банкноту 1000 гривен. Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) опроверг информацию украинских дизайнеров, которые обвинили регулятора в плагиате из-за дизайна купюры в 1000 гривен которая войдет в оборот с 25 октября. Так, ранее шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль со ссылкой на исследование своих коллег сообщал, что НБУ якобы использовал пиратский шрифт в дизайне новой банкноты.

В НБУ объяснили, что все изображения на банкнотах являются авторской графикой. Художники, работающие над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты, а собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенные надписи.

"Использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, ведь подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое. <...> Ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов. В частности, при создании буквенной надписи "Одна тысяча гривен" на соответствующей банкноте было создано авторское графическое изображение на основе творческого использования публично доступных элементов. Основными среди использованных для этого открытых источников, в том числе, такие издания: Villu Toots, 300 Burtu Veidi Шрифтов – Riga: Latvia Valsts izdavnieciba, 1960 года издания; Szanto Tibor, A BETU – Budapest: Akademiaі Kiado, 1986 года издания; Hildegard Korger, Schrift und Schreiben, – Leipzig: 500 Jahre Buschstadt, 1981 года издания", – сообщили в пресс-службе НБУ.

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В Нацбанке добавили, что в процессе создания графических изображений для дизайна банкнот – как рисунков, так и надписей – художники изучают соответствующую графическую информацию из открытых источников, после чего создают собственное творение с добавлением авторского видения тех или иных элементов.

"Соответственно, частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках может быть связано с творческой обработкой публично доступных материалов", - объяснили в Нацбанке.

Напомним, ранее Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен. НБУ уверяет, что появление купюры высшего номинала не спровоцирует инфляцию и девальвацию.

Подробнее о новой банкноте узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":


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Тег НБУ, дизайн, банкноты, купюры, шрифт Брайля, шрифты, 1000 гривен

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