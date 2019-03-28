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Скандал с отмыванием российских денег: гендиректора Swedbank отправили в отставку

Сегодня, 14:32

Временно исполнять обязанности гендиректора будет финансовый директор Swedbank

Фото: AFP
Скандал с отмыванием российских денег: гендиректора Swedbank отправили в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cbd/acd/5c9cbdacd1552.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cbd/acd/5c9cbdacd1552.jpg Финансы Временно исполнять обязанности гендиректора будет финансовый директор Swedbank

Совет директоров крупнейшего банка Швеции Swedbank отправил гендиректора финучреждения Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала с отмыванием российских денег.

Назначенное на 28 марта годовое общее собрание акционеров пройдет позже, сообщает пресс-служба банка.

Временно исполнять обязанности гендиректора будет финансовый директор Swedbank Андерс Карлссон.

Торги акциями банка в Стокгольме были приостановлены до объявления об увольнении Боннесен. В начале сессии 28 марта акции падали на 3,7% после обвала на 12% накануне.

Напомним, в феврале 2019 года шведский телеканал NVT сообщил, что Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов) на протяжении восьми лет. По его данным, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в коммерческим банком Дании Danske Bank. Журналисты выяснили, что миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии.

20 февраля на фоне скандала с отмыванием российских денег Swedbank потерял 3,7 млрд долларов в рыночной капитализации.

В свою очередь шведская вещательная компания SVT сообщала, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 20 млрд евро в год.

27 марта в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски.

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Тег Швеция, отставка, отмывание денег, Danske Bank, Swedbank

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Интерфакс

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