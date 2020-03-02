Скиммеры и накладки на клавиатуры: как распознать опасные банкоматы

Не смотря на то, что схема стара, как мир, мошенники успешно крадут данные банковских карточек

Мошеннические ловушки в обычных банкоматах. Скрытая камера, накладная клавиатура и устройство, которое ворует персональную информацию. Схема старая, но эффективная до сих пор. Как распознать, что банкомат вороватый?

Вот есть обычный банкомат. Такой, как он и должен быть. Камера здесь есть, но установленная банком, для безопасности. Вот за этим черным защитным стеклом. Если вы заметили ее извне, или увидели еще какие-то, это подозрительные элементы. Лучше таким банкоматом не пользоваться.

А есть камера, установленная мошенниками, чтобы подсмотреть пин-код человека. В то же время специальное, скимминговое устройство, скрытое в банкомате, считывает данные карточки. Теперь воры могут сделать дубликат и украсть деньги. Как распознать скиммер новостям "Сегодня" рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов:

"Накладная клавиатура, она может немножко больше выпирать, чем основная, то есть это накладочка сверху. Подергайте ее, посмотрите. Если она легко открепляется, а она легко может оторваться, то уже вопрос. Второе – накладка на картоприемник, куда вы вставляете свою банковскую карточку, она может быть сверху, либо вставлена вовнутрь, то есть специальная такая кассета".

Если же деньги с карточки вы сняли и только тогда банкомат показался подозрительным – звоните в банк.

"Самое лучшее – это заблокировать сразу банковский счет и сообщить банковскому учреждению на горячую линию или в онлайн-чат поддержки о таком случае. Для того, чтобы технические специалисты банковского учреждения смогли приехать и посмотреть такой скимминг на банкомате", – объясняет работник банка Александр Жильцов. В тренде Коронавирус скажется на курсе доллара в Украине: прогноз от экспертов

И все же лучше действовать на опережение.

"Выбирайте банкоматы, которые находятся в помещениях банков, там скимминга практически не бывает, там идет онлайн-мониторинг постоянно. Всегда закрывайте пин-код. И, самое главное, не подпускайте людей, которые сзади подходят. Это ваша зона комфорта, ваше безопасное расстояние", – уверяет эксперт по безопасности.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

А еще мы выяснили, почему мы поддаемся на уловки, хотя прекрасно знаем, о том, что на наши данные идет охота. И почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

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