Сколько будет стоить доллар в обменниках: эксперт дал прогноз неделю

Наличный курс будет традиционно выше, чем на межбанке

За неделю курс доллара в Украине умеренно повысился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%. Так, официальный курс вырос с 27,31 до 27,39 грн, спрос/предложение на межбанке- с 27,28/27,30 до 27,41/27,44 грн, а средние курсы в банках – с 27,16/27,41 до 27,32/27,59 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,5-27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,8 грн", – спрогнозировал эксперт.

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При этом другие эксперты ожидают, что стабильность курса на текущей неделе сохранится, и возможна даже небольшая ревальвация гривни.

А премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что украинцам не нужно ждать доллара по 30 гривен в 2020 году. По мнению главы правительства, до конца года колебаться в районе 27-28 гривен.

Также Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики обнародовал обновленный консенсус-прогноз. Опрошенные ведомством эксперты также считают, что курс доллара к концу года будет ниже, чем заложено в бюджете – на уровне 28,25 гривни за доллар. А среднегодовой курс, по расчетам специалистов, будет еще ниже – 27 гривен за доллар.

А о том, куда сейчас выгоднее вложить деньги, подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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