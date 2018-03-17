Колебания курса: сколько будет стоить самый дешевый доллар в 2018 году

Аналитики объяснили нынешний рост курса валют и предсказали, сколько будет стоить доллар на пике укрепления гривни

После трехнедельного периода укрепления гривня опять начала ослабляться. Такая тенденция наблюдается с 14 марта. За два дня на межбанковском рынке гривня потеряла 30 копеек, или 1,5% – с 25,97 до 26,27 грн за доллар по курсу НБУ. А в банках и обменных пунктах доллар подорожал в среднем на 35-37 копеек.

В пятницу в течение дня доллар продолжал расти в цене. На межбанке за день гривня ослабла на 8 копеек. На наличном рынке средние цены на доллар составляли 26,25/26,65 грн (покупка/продажа).

Поведение евро не отличается от американской валюты. С той лишь разницей, что подорожание евро началось на сутки раньше, чем доллара – с 13 марта. За это время европейская валюта подорожала на 53 копейки: с 31,89 до 32,42 грн по курсу НБУ.

Начало девальвации или "метаний"?

Что означает это изменение курса: временное колебание или начало периода девальвации? С одной стороны, практика последних лет показывает, что с конца зимы и до августа курс доллара традиционно идет по нисходящей. Но с другой стороны – в бюджете-2018 заложен среднегодовой курс 29,2 гривни за доллар. А сейчас "зеленый" стоит на 3 гривни меньше, так что некоторое его подорожание вполне соответствовало бы ожиданием Нацбанка.

Эксперты считают, что последнее подорожание – явление временное, а затем ревальвация гривни продолжится.

"Разве это колебания? Полтора процента! Такие движения курса, такие "метания" гривни будут постоянно. Но в целом сохранится тенденция ревальвации. И больших скачков сейчас не будет", – успокаивает экономический эксперт Александр Охрименко. "Этот рост сложно назвать примечательным. Со вторника до утра пятницы доллар на межбанке подорожал с 25,916 грн до 26,305 грн, или всего на 1,5%. По прошествии трех дней умеренного роста "американца" еще рано говорить, что тренд на снижение его курса, длящийся со второй половины января, окончательно сломлен и доллар перейдет к длительному росту. В середине февраля уже был пример недолгого укрепления доллара, который быстро сменился его дальнейшим падением", – напоминает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Доктор экономических наук, директор Европейского аналитического центра Василий Голян также считает, что нынешнее ослабление гривни – ситуативное, и во время этих колебаний курс доллара не превысит отметку в 27 грн.

Что колеблет курс доллара?

Эксперты говорят, что нынешний рост доллара вызван совокупностью внутренних и внишних причин.

"Нафтогаз" вышел на аукцион закупать валюту – и вот результат. Сейчас он ее закупит, и опять будет ревальвация", – считает Александр Охрименко.

Вадим Иосуб называет больше причин.

"Повлияли аукционы по покупке валюты на межбанке, проведенные НБУ в понедельник и вторник. Оба раза была заявлена была сумма покупки в $100 млн, но по факту Нацбанк выкупил в понедельник $59,3 млн, а во вторник – $74,9 млн, сняв с рынка навес предложения валюты, который давил на курс доллара последние недели. Говоря о внешних факторах, стоит отметить укрепление доллара на мировых рынках в среду и четверг. За эти два дня курс евро к доллару снизился с 1,24 до 1,23, или на 0,8%. Таким образом, ростом доллара на мировых рынках объясняется как минимум половина его прироста к гривне", – говорит аналитик "Альпари".

А Василий Голян упоминает еще влияние аграриев, которым нужны деньги для весенних посевных работ.

"Это ситуативное движение вызвано появлением у бизнеса дополнительной денежной ликвидности, которую он же направляет на закупку сырья (аграрии, в частности) в контексте увеличения деловой активности в стране", – объясняет эксперт.

Почем будет самый дешевый доллар в 2018-м

Мы уже писали о том, что, по мнению экспертов, самый низкий курс доллара (самая крепкая гривня) ожидается летом. Теперь мы расспросили финансистов, каким может оказаться пик укрепления гривни, то есть самый выгодный для покупки курс доллара в нынешнем году.

Александр Охрименко считает, что многое зависит от политики Нацбанка. Все будет зависеть от того, изменится ли политика НБУ после официального назначения руководителем Якова Смолия.

"Валютную стратегию определяет глава НБУ. Если она не поменяется, будет ревальвация. Доллар будет стоить до лета 26 и даже 25,8 грн. Если же НБУ начнет массово скупать валюту – тогда будет небольшая девальвация. Доллар поднимется где-то до 27 грн и будет держаться на этом уровне", – говорит Александр Охрименко.

В Альпари также рассматривают два сценария поведения доллара.

"О том, развернулся доллар в сторону роста или это временные колебания, можно будет пробовать судить по итогам следующей недели. Если это будет рост, то стоит ожидать его продолжения, но вряд ли мы в ближайший месяц увидим доллар дороже 27,1 грн. Если то, что мы наблюдаем сейчас, окажется краткосрочной коррекцией, возможно дальнейшее снижение доллара вплоть до 25,5 грн", – прогнозирует Вадим Иосуб.

А вот Борис Кушнирук полагает, что доллар дешевле 26 грн был связан со спекулятивным компонентом, и причин для такого курса в ближайшем будущем не ожидается.

"Я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы доллар был по 25 грн. Я и раньше говорил, что курс доллара окажется в коридоре между 26 грн и 27 грн, и в таких же значениях будет держаться до начала или до середины августа. Потом гривня начнет обесцениваться", – считает эксперт.

Недавнее подешевление доллара до менее 26 грн Борис Кушнирук связывает с тем, что в страну было заведено большое количество валюты нерезидентами, которые покупали украинские облигации внутреннего займа.

"То укрепление гривни, которые мы недавно наблюдали, носит спекулятивный характер. В НБУ считают, что они могут побороть инфляцию за счет повышения учетной ставки. И после очередного повышения ставки до 17% нерезидентам было выгодно завести в Украину доллары. В феврале они меняли их на гривню и покупали облигации, а в августе продадут облигации, купят доллары и получат доходность до 20% годовых. Такой доходности они больше нигде не получат", – говорит Борис Кушнирук.

Василий Голян также прогнозирует, что к лету доллар будет стоить порядка 26 грн.

"Обесценивание гривни уже закончилось. Цены на сырье растут, и к лету можно ожидать дальнейшего укрепления курса до 26 гривен", – говорит он.

Кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского университета Константин Денисов считает, что нынешний курс валют не отвечает экономической ситуации, а продиктован политическими решениями. По мнению эксперта, реальный курс доллара в настоящее время должен составлять 15-17 грн.

Напомним, последний "Индекс Биг Мака", который рассчитывался в январе, показал, что доллар в Украине должен стоить 8,9 грн.

Подводя итоги, отметим, что, по мнению части экспертов, летом доллар может подешеветь до 25,5-25,8 грн. Другие полагают, что "красная" цена для "зеленого" – 26 грн.

Однако при этом эксперты допускают вероятность изменения политики НБУ, в связи с чем гривня может ослабиться до 27 грн/долл. уже этой весной.