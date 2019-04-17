Сколько получили вкладчики украинских банков-банкротов: названа сумма
На 1 апреля в стадии ликвидации находятся 88 банков
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 апреля составила 89,4 млрд гривен.
Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
По данным Фонда, в Украине на эту дату насчитывалось 77 банков-участников, а в стадии ликвидации находилось 88 банков.
При этом шесть банков ликвидированы, а в одном – введена временная администрация.
"Сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 10,88 млрд грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-март составили 893,04 млн грн", – говорится в сообщении.
По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Ранее сообщалось, что в марте 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте:
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