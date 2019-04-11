Сколько Украина должна выплатить по долгам: названы пиковые месяцы

Обновленные данные обнародовало Министерство финансов

Фото: пресс-центр НБУ

Крупнейшие выплаты по государственному долгу Украины в 2019 году будут в мае и сентябре – 77,8 млрд грн и 58,5 млрд грн соответственно. Об этом говорится в материалах Министерства финансов.

Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд грн, из которых 330,9 млрд грн – в счет погашения.

По данным Минфина, по внешнему госдолгу необходимо выплатить 149,8 млрд грн, в том числе в пиковых мае и сентябре – 43,2 млрд грн и 52,2 млрд грн соответственно.

Наименьшие выплаты будут августе – 9,7 млрд грн, октябре – 17,5 млрд грн и декабре – 8,6 млрд грн.

В Министерстве сообщили, что в январе-марте при плановом объеме выплат в 125,6 млрд грн и плане заимствований в 125,9 млрд грн ему удалось привлечь 112,4 млрд грн.

Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.

В январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на этот год. Отмечалось, что общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Ранее Министерство финансов обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год – сумма увеличилась до 460,99 млрд грн.

Управление государственным долгом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, остается в фокусе Кабинета министров:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько Украина должна выплатить по долгам: названы пиковые месяцы". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.