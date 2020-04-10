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Сколько валюты Нацбанк купил и продал за третью неделю карантина

10 апреля, 21:04

Виктория Подолянец

Украинцы перестали массово покупать валюту

Национальный банк с 6 до 10 апреля на межбанковском валютном рынке купил 327,7 млн долларов, а продал – 44,5 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Как сообщалось, с 30 марта по 3 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке 248 млн долларов, тогда как в марте он потратил на поддержку гривны 2,2 млрд долларов.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы 1,858 млрд долларов, а продал – 2,749 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк во время всеукраинского карантина, не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

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Также в НБУ неоднократно подчеркивали, что прилагают максимум усилий для стабилизации ситуации.

О том, почему из украинских банков исчезли наличные доллары, ранее рассказывали новости "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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