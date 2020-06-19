Сколько валюты Нацбанк купил в течение недели: названа сумма

Национальный банк Украины, который смягчил еще одно требование к банкам, на этой неделе – с 15 по 19 июня – купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.
Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, на этой неделе НБУ не проводил интервенций по продаже валюты, а только пополнял международные резервы и выкупил 110 млн долл.
С начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 497,5 млн долл.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 1 июня 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 25,37 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, за май резервы по сравнению с апрельскими показателями уменьшились на 1,3%.
В мае 2020 года правительство потратило на погашение и обслуживание кредитов в общей сложности 1,48 млрд долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере 418,8 млн долларов.
Кроме того, предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы. Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долларов, а интервенции по продаже валюты не проводились.
Напомним, в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа Международного валютного фонда (МВФ), который поддерживает политику НБУ.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский объяснил, что в условиях кризиса сотрудничество с МВФ Украине было необходимо:
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