Сколько валюты НБУ купил и продал за последнюю неделю июня

Национальный банк Украины, который начал по-новому считать иностранные инвестиции, за последнюю неделю июня приобрел на межбанковском валютном рынке 424,5 млн долларов, что в 3,9 раза больше, чем неделей ранее. Об этом сказано на сайте НБУ.

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По информации регулятора, на минувшей неделе Нацбанк только покупал валюту и провел все интервенции по единому курсу.

С начала года Нацбанк приобрел в резервы 3,72 млрд долларов, а продал 2,79 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что НБУ с 15 по 19 июня купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.

По состоянию на 1 июня 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 25,37 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, за май резервы по сравнению с апрельскими показателями уменьшились на 1,3%.

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В мае 2020 года правительство потратило на погашение и обслуживание кредитов в общей сложности 1,48 млрд долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере 418,8 млн долларов.

Кроме того, предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы. Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долларов, а интервенции по продаже валюты не проводились.

Подробнее о том, что изменится в правилах для "безнала", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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