Сколько валюты скупили украинцы за год: опубликована статистика

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Украинцы по итогам 201-го года купили через банковскую систему иностранной валюты на 14,767 млрд долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Национального банка Украины (НБУ), который за год продал в 16 раз меньше валюты, чем купил.

При этом за 2019-й год население Украины продало валюты на 14,943 млрд долларов. То есть продажа превысила покупку на 176,79 млн долларов (чистая продажа).

Тенденция к превышению объемов продажи над покупкой сохранилась в конце 2019 года. Так, в декабре украинцы купили 1,487 млрд долларов, а продали – 1,669 млрд долларов.

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Впрочем, еще в летние месяцы покупка валюты населением заметно превышала продажу. например, в августе из-за укрепления гривни сформировался рекордный спрос на иностранную валюту.

Напомним, в начале 2020-го года доллар и евро в Украине заметно подорожали. Впрочем, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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