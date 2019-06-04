Сколько выплатили кредиторам неплатежеспособных банков в Украине: названа сумма
Данные за апрель опубликовал Фонд гарантированных вкладов физлиц
Кредиторам неплатежеспособных банков в Украине по итогам апреля погасили требований на общую сумму 770,21 млн грн, информирует Фонд гарантированных вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
По данным Фонда, в апреле погашены такие требования:
- 473,63 млн грн – кредиторам третьей очереди;
- 253,99 млн грн – кредиторам четвертой очереди;
- 42,52 млн грн – кредиторам седьмой очереди;
- 0,06 млн грн – кредиторам второй очереди.
"В том числе в апреле на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 37,43 млн грн", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ФГВФЛ, за январь-апрель 2019 года кредиторам погасили требований на общую сумму 1,36 млрд грн, в том числе НБУ – 1,23 млрд грн.
"Общая сумма погашенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 37,82 млрд грн", – добавили в Фонде.
Напомним, в 2018 году завершилась ликвидация первых четырех банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.
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