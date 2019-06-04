Сколько выплатили кредиторам неплатежеспособных банков в Украине: названа сумма

Данные за апрель опубликовал Фонд гарантированных вкладов физлиц

Фото: пресс-центр НБУ

Кредиторам неплатежеспособных банков в Украине по итогам апреля погасили требований на общую сумму 770,21 млн грн, информирует Фонд гарантированных вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По данным Фонда, в апреле погашены такие требования:

473,63 млн грн – кредиторам третьей очереди;

253,99 млн грн – кредиторам четвертой очереди;

42,52 млн грн – кредиторам седьмой очереди;

0,06 млн грн – кредиторам второй очереди.

"В том числе в апреле на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 37,43 млн грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ФГВФЛ, за январь-апрель 2019 года кредиторам погасили требований на общую сумму 1,36 млрд грн, в том числе НБУ – 1,23 млрд грн.

"Общая сумма погашенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 37,82 млрд грн", – добавили в Фонде.

Напомним, в 2018 году завершилась ликвидация первых четырех банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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