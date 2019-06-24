Скупили полмира: где и сколько живет самых богатых людей планеты

Лидером по количеству богачей остается Северная Америка и Западная Европа, но до 2023 года мировое благосостояние будет расти

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Финансовые активы все более неравномерно распределяются в мире. И хотя совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты сократилось за 2018 год на 511 млрд долларов, до 4,7 трлн, мировые миллионеры, которых очень не много, по сравнению с другими, владеют половиной мирового личного благосостояния. Об этом, ссылаясь на результаты нового исследования Boston Consulting Group, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В 2018 году объем личных финансовых активов вырос в мире лишь на 1,6% – с 202,7 до 205,9 трлн долларов. При этом на 2,1% выросло число долларовых миллионеров – их на планете стало 22,1 млн человек, пишет издание.

"Как установила BCG в своем новом докладе о мировом благосостоянии Global Wealth Report, эта в глобальном масштабе маленькая группа людей владеет половиной всех финансовых активов – другую половину приходится делить между собой остальным 7,6 млрд жителей Земли. В 2015 году, по оценке BCG, на долю миллионеров приходилось только 43% мировых финансовых накоплений", – отмечает издание, уточняя, что в докладе учитывалось исключительно финансовое имущество, то есть наличные деньги, акции, ценные бумаги или фонды, говорится в статье.

Лидировали в 2018 году по количеству частных финансовых активов Северная Америка (90,3 трлн долларов) и Западная Европа (44 трлн долларов). При этом частное благосостояние распределено в мире неравномерно, отмечает издание.

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Наиболее сильно это выражено в Северной Америке, то есть в США и Канаде: здесь на долю миллионеров приходится целых 65% личных финансовых активов, общий объем которых составляет 72,8 трлн долларов. В Западной Европе миллионерам принадлежит 41% частного благосостояния. Но здесь сверхбогатые люди играют более существенную роль, чем в Северной Америке: там люди с состоянием более 100 млн долларов владеют 7% общего благосостояния – в Западной Европе на их долю приходится 16% финансовых активов.

"При это в целом 2018 год не стал особенно радостным для состоятельных людей: во втором полугодии курсы акций регулярно падали по всему миру – что стало главной причиной относительно слабого роста благосостояния только на 1,6%. В 2017 году мировое благосостояние выросло, в свою очередь, на 6,2%", – говорится в статье.

По оценке экспертов, до 2023 года мировое благосостояние будет расти на 5,7% ежегодно.

"Количество долларовых миллионеров, по мнению BCG, увеличится до 27,6 млн человек. Особенно интенсивно благосостояние будет расти в регионах с большой долей стран с пороговой и развивающейся экономикой: в Азии, Африке, Восточной Европе и Центральной Азии", – сообщает Der Spiegel.

Напомним, что самые серьезные потери богачи из Bloomberg Billionaires Index понесли к концу 2018 года, ведь фондовые рынки переживают худший декабрь за 38 лет.

Как сообщалось, в марте 2019 года 1120 украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен, полученный в 2018 году.

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