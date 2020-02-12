Слишком дорогие кредиты: в НБУ объяснили, как решить проблему

Украинские банки планируют наращивать объемы кредитования, но для серьезного изменения ситуации с займами стране необходимы реформы. Об этом рассказала первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет "Экономическая правда".
По словам Рожковой, чтобы кредитование бизнеса и ипотека в Украине стали доступными, нужно усилить защиту прав кредиторов, реформировать судебную систему и увеличить количество прозрачных и качественных заемщиков.
"С одной стороны, экономика и бизнес нуждаются в ресурсах, банки имеют достаточно ликвидности. Но с другой – высокие риски и сопутствующие расходы делают кредитную ставку не приемлемой. Другая сторона проблемы – недостаточная прозрачность структур собственности и финансовой отчетности заемщиков", – считает Рожкова.
Она подчеркнула, что сейчас банки не хотят принимать на себя дополнительные риски, а потому не снижают кредитные ставки.
"Серьезной преградой на пути возобновления кредитования остается премия за риск. Для этого усилий исключительно банков и финансового регулятора недостаточно. Речь идет о судебной системе, разрешительной системе и системе работы других государственных институтов, которые должны обеспечивать равные правила игры, конкуренцию, приемлемый инвестиционный климат", – объяснила Рожкова.
Также замглавы НБУ напомнила о проблемах с ипотечным кредитованием. Нацбанк ранее провел опрос банков и узнал, почему они не запускают ипотечные программы. По словам Рожковой, три основные ответа звучали так:
- мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам;
- незащищенность прав кредиторов;
- непрозрачность первичного рынка жилья.
Проблемы рынка недвижимости, как считают в НБУ, поможет решить несколько шагов.
"Прозрачность рынка недвижимости, в том числе за счет доступа участников рынка к госреестров, усиление ответственности застройщика за нарушение условий соглашения, введение работающих генпланов городов, и соблюдения государственных строительных норм", - перечислила Рожкова.
Напомним, ранее Кабинет министров запустил государственную программу предоставления дешевых кредиты под 5-9% на развитие бизнеса. Чем меньше бизнес – тем ниже ставка. О том, как получить такой заем и какие есть подводные камни, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк