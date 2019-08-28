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Смолий объяснил действия НБУ на валютном рынке

28 августа, 19:19

По его словам, Нацбанк не ведет политику фиксированного курса

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) покупает и продает валюту на межбанковском валютном рынке, чтобы сгладить резкие курсовые колебания. Об этом заявил председатель регулятора Яков Смолий в интервью The Page.

Он сообщил, что НБУ не ведет политику фиксированного курса, и его формирует рынок.

"Мы не можем себе поставить цель больше или меньше купить. Если есть избыток, который вызывает резкие колебания, мы выкупаем. Если на рынке не хватает валюты, мы продаем. В июне мы продавали, действительно, потому что там был спрос, когда сказали, что будет дефолт", – сказал Смолий.

Глава Нацбанка добавил, что в июле ситуация стала противоположной, и регулятор выкупал излишки с рынка.

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"С начала года мы выкупили почти 3 миллиарда долларов. Мало это или много – можно сравнить с предыдущими годами. Уровень международных резервов сегодня – 22 миллиарда долларов… Если бы мы выкупили больше, чем позволял рынок, мы бы сформировали дефицит валюты и переломили тренд курса, и гривна начала бы обесцениваться", – отметил Смолий.

По его словам, цель НБУ – не допустить большой волатильности курса, так как это плохо сказывается на ценовой стабильности, и пополнять золотовалютные резервы.

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Покупать или отказать: нужны ли Украине американские Javelin
ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к августу составляли 21,84 млрд долларов.

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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НБУ валюта межбанк валютный рынок Смолий

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