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Смолий провел "замечательную беседу" с замглавы Минфина США: о чем говорили

18 сентября, 10:59

Во встрече также участвовали Рожкова и Сологуб

Встреча руководства НБУ с представителями Минфина США. Фото: Посольство США в Украине / Facebook

Встреча руководства НБУ с представителями Минфина США. Фото: Посольство США в Украине / Facebook

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, встретившийся ранее с миссией Международного валютного фонда (МВФ), во вторник, 17 сентября, провел переговоры с исполняющим обязанности заместителя главы Министерства финансов США Джеффри Окамото. Об этом говорится на странице Посольства США в Украине в Facebook.

"Стороны считают, что независимость НБУ чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины и ее привлекательности для иностранных инвесторов", – говорится в сообщении.

В посольстве назвали беседу Смолия и Окамото "замечательной".

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В переговорах также участвовали первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала переговоры. Представитель фонда Джерри Райс заявил, что один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура.

По данным СМИ, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.

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НБУ США Рожкова Смолий

Источник: Сегодня

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