Смолий провел "замечательную беседу" с замглавы Минфина США: о чем говорили

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, встретившийся ранее с миссией Международного валютного фонда (МВФ), во вторник, 17 сентября, провел переговоры с исполняющим обязанности заместителя главы Министерства финансов США Джеффри Окамото. Об этом говорится на странице Посольства США в Украине в Facebook.
"Стороны считают, что независимость НБУ чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины и ее привлекательности для иностранных инвесторов", – говорится в сообщении.
В посольстве назвали беседу Смолия и Окамото "замечательной".
В переговорах также участвовали первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала переговоры. Представитель фонда Джерри Райс заявил, что один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура.
По данным СМИ, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.
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