СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Сегодня, 20:52

Нацбанк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур

СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", – говорится в сообщении.

Как известно, президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжать.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на 1 год. Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

НБУ ожидал, что "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС".

Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки. Уже в сентябре 2017 года в НБУ заявили, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый покупатель-нерезидент. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова тогда не уточнила данные потенциального покупателя.
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"Сегодня"

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