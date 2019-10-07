Спасение гривни: НБУ продал рекордный с августа-2018 объем валюты

На прошлой неделе Нацбанк впервые за два месяца продал валюту

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе – с понедельника, 30 сентября, по пятницу, 4 октября, – купил 42,5 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее – 348,2 млн долларов. Данные обнародованы на сайте регулятора.

При этом НБУ впервые с 5 августа продал валюту ради поддержки гривни. Общая сумма продажи за неделю составила 200 млн долларов, что является самым большим объемом с 20 августа 2018 года.

Таким образом, с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение восьми недель: с 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов), с 27 по 31 мая (43 млн долларов), с 29 июля по 2 августа (16,8 млн долларов) и с 30 сентября по 4 октября (200 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 448,23 млн долларов.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма достигла почти 4,2 млрд долларов. Чистая покупка – с учетом продажи валюты – составила 3,75 млрд долларов.

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Новости "Сегодня" писали, что в первом квартале план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день составлял 15 млн долларов, во втором и третьем – 20 млн долларов. На четвертый квартал НБУ повысил его до 30 млн долларов.

Доллар длительное время дешевел, однако в первых числах октября существенно подорожал: с 1 по 4 октября курс доллара повысился с 24,20 грн до 24,88 грн. На сегодня, 7 октября, официальный курс установлен на уровне 24,61 грн за доллар.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к сентябрю увеличились до 22,02 млрд долларов.

В НБУ также сообщили, почему лихорадит гривню:

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